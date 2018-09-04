Ещё
Лавров: США направляют на Украину вооружение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: США направляют на Украину вооружения, в том числе легкое стрелковое оружие 

ТАСС + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: ТАСС
США направляют на Украину боеприпасы и вооружения, в числе которых не только легкое стрелковое оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
"Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы совсем недавно — снова прошла информация — направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран", — сказал он.
Как отметил глава МИД РФ, политика Вашингтона по отношению к Киеву повышает риск военной конфронтации, что "абсолютно неприемлемо" для России.
"Напомню, что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения — на собственно грузинской территории — работали американские инструкторы. Так что вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации, и об этом американские партнеры многократно были предупреждены", — сказал Лавров.
ТАСС: последние новости
Российские военные применили ракеты-невидимки на учениях "Восток-2018" в Бурятии Участники маневров "Восток-2018" разгромили условного противника Источник: авианосец "Адмирал Кузнецов" будут ставить в док с 14 по 17 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали316
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста459
Назван инициатор дуэли Золотова443
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение