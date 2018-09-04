Лавров: США направляют на Украину вооружение

Лавров: США направляют на Украину вооружения, в том числе легкое стрелковое оружие

США направляют на Украину боеприпасы и вооружения, в числе которых не только легкое стрелковое оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" "Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы совсем недавно — снова прошла информация — направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран", — сказал он. Как отметил глава МИД РФ, политика Вашингтона по отношению к Киеву повышает риск военной конфронтации, что "абсолютно неприемлемо" для России. "Напомню, что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения — на собственно грузинской территории — работали американские инструкторы. Так что вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации, и об этом американские партнеры многократно были предупреждены", — сказал Лавров.