Каспийская флотилия ударила «Калибрами» по «противнику»

Корабли Каспийской флотилии нанесли удар «Калибрами» по «противнику»

Ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника на острове Чечень в Каспийском море.

Ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан» Каспийской флотилии и средства ПВО ЮВО успешно отразили ракетное нападение из реальных целей на острове Чечень.

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, масштабное двустороннее командно-штабное учение (КШУ) проходило под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова

«Генерал-полковник лично оценил подготовку экипажа ракетного корабля "Дагестан" и его действия при выполнении учебно-боевой задачи», — отметил Астафьев.

Экипажи кораблей нанесли ракетный удар высокоточным оружием по береговым целям из 8-ячеечного ракетного комплекса «Калибр-НК». Ракета пролетела около 100 морских миль (180 км) и успешно поразила специальные мишенные позиции условного противника в виде зданий размером 10 на 10 метров.

В учениях приняли участие органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения.

По словам руководителя пресс-службы ЮВО, им противостояли органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, а также подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Отмечается, что на разных этапах розыгрыша тактических эпизодов, на восьми общевойсковых полигонах ЮВО, принимают участие около 7 тысяч военнослужащих. В учениях задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.