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Глава Пентагона лично отговорит Индию покупать С-400
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Глава Пентагона лично отправится отговаривать Индию от покупки С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что обсудит с индийскими властями в ходе визита в Нью-Дели закупки у России систем С-400.
«Определенно, вопрос С-400 будет поднят. Я ожидаю, что он будет поднят Индией. У нас очень открытый диалог», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что страны могут не соглашаться друг с другом, но оставаться партнерами, а также заявил об уважении суверенитета Индии.
«Так что я уверен, этот вопрос будет поднят», — сказал он.
Мэттис отправился в Индию вместе с госсекретарем США Майком Помпео.
Отметим, что США надеются помешать Индии приобрести российские С-400. Так, в Белом доме выразили готовность продавать этой стране «более современное вооружение по сравнению с российским», а также «гораздо более современные технологии».
Одновременно Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям российской ЗРС С-400 «Триумф».
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