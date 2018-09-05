Глава Пентагона лично отговорит Индию покупать С-400

Глава Пентагона лично отправится отговаривать Индию от покупки С-400

«Определенно, вопрос С-400 будет поднят. Я ожидаю, что он будет поднят Индией. У нас очень открытый диалог», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что страны могут не соглашаться друг с другом, но оставаться партнерами, а также заявил об уважении суверенитета Индии.

«Так что я уверен, этот вопрос будет поднят», — сказал он.

Мэттис отправился в Индию вместе с госсекретарем США Майком Помпео.

Отметим, что США надеются помешать Индии приобрести российские С-400. Так, в Белом доме выразили готовность продавать этой стране «более современное вооружение по сравнению с российским», а также «гораздо более современные технологии».