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В США назвали Су-35 «ночным кошмаром»
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National Interest назвал Су-35 ночным кошмаром ВВС США 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС Китая, ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе.
Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению NI, является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Наличие самолетов этого типа, пишет портал, значительно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме этого, издание указывает на опасность для США и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух-воздух", которая может устанавливаться на Су-35. Такой опасный тандем, как отмечает издание, может использоваться для атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, такие как самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, которые имеют решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе.
Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.
Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решётки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.
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