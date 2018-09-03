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В России создадут десантный конвертоплан
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В России планируют создать десантный конвертоплан 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Marine Corps / Michael Cato / To The Mountains And Beyond
Десантный конвертоплан планируют создать в России, Воздушно-десантные войска готовят техническое задание, сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности.
"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине", — сказал собеседник агентства.
Технически конвертоплан — гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности — он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива.
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