В России создадут десантный конвертоплан

В России планируют создать десантный конвертоплан

Десантный конвертоплан планируют создать в России , Воздушно-десантные войска готовят техническое задание, сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности.

"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине", — сказал собеседник агентства.

Технически конвертоплан — гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности — он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива.