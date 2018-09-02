Ещё
«Тихая и смертоносная»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихая и смертоносная: в США оценили новую российскую снайперскую винтовку 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: © Sputnik
Российским оружейникам удалось создать одну из самых смертоносных снайперских винтовок в мире — речь идет о последней модификации МЦ-116М, приспособленной под бесшумный патрон калибра 12,7 миллиметра, пишет американский журнал Popular Mechanics.
Уникальность оружия в том, что его убойная пробивная сила сочетается с бесшумностью, пишет издание. В базовом варианте винтовка, предназначенная для спецподразделений, которые будут применять его в условиях города, была разработана еще в 1997 году под патрон 7,62 миллиметра с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Новая версия, представленная на форуме "Армия-2018", обладает принципиально другими качественными характеристиками, констатирует журнал.
По мнению экспертов, российским конструкторам предстояло решить весьма сложную задачу, поскольку добиться от оружия калибра 12,7 мм беззвучного выстрела — очень непросто, отмечает Popular Mechanics.
Оружейникам, по мнению издания, удалось справиться со всеми сложностям, разработав специальные бесшумные патроны. При этом винтовка способна пробивать бронежилет высокого класса на дистанции до 300 м за счет большого веса пули калибра 12,7 мм, который компенсирует низкую скорость и небольшую энергетику выстрела.
Американские эксперты считают, что представленная винтовка может стать началом для целого поколения систем вооружения, использующих принципы бесшумной стрельбы. Они отметили, что данная новинка подтвердила то, что Россия по-прежнему продолжает оставаться мировым лидером в разработке бесшумного огнестрельного оружия.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Сирии ударили ракеты277
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах368
Замечен огромный «корабль-призрак»4
Порошенко заявил о возвращении Донбасса568
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1444
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение