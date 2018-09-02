Индия освоила выпуск танковых выстрелов «Манго»

Индии прошли испытания первой партии российских 125-миллиметровых танковых выстрелов «Манго». Там начались поставки произведённых по лицензии снарядов в армию, сообщили в концерне «Техмаш».

Первые партии собранных в Индии выстрелов прошли контрольные испытания с положительным результатом. Индийский производитель поставляет в армию «Манго», разработанные «Техмашем» , под своей маркой, передаёт РИА «Новости»

С начала 2017 года специалисты входящего в «Техмаш» НИМИ Бахирева монтировали и запускали поставленное оборудование и помогли в запустить в Индии производство на базе местных артиллерийских предприятий.

В мае сообщалось, что Индия собирается приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Позднее стало известно, что Совет по оборонным закупкам Индии принял решение приобрести в США крупную партию зенитных ракетных систем средней дальности NASAMS 2.