Япония подняла истребители в небо из-за России

Япония подняла истребители над Тихим океаном из-за российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты в небе над Тихим океаном, сообщается на сайте Минобороны страны.

1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F— Mil Radar (@MIL_Radar) 1 September 2018 Четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве.

​По информации Объединенного штаба Воздушных сил самообороны Японии, Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, сообщили в ведомстве.

Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, зимой истребители Воздушных сил самообороны выполнили сближение с стратегическими ракетоносцами Ту-95МС ВКС России во время воздушного патрулирования над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24