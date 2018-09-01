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Япония подняла истребители в небо из-за России
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Япония подняла истребители над Тихим океаном из-за российских самолетов 

РИА Новости 28 минут назад
Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты в небе над Тихим океаном, сообщается на сайте Минобороны страны.
Четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве.
​По информации Объединенного штаба Воздушных сил самообороны Японии, Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, сообщили в ведомстве.
Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, зимой истребители Воздушных сил самообороны выполнили сближение с стратегическими ракетоносцами Ту-95МС ВКС России во время воздушного патрулирования над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
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