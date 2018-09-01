Киев поднял авиацию в небе над Донбассом 

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поведало, что украинские военнослужащие пытались спровоцировать открыть огонь, сообщает RT. Сделано это было с помощью авиации. В ДНР полеты вертолётов и самолётов на линии соприкосновения расценили как провокацию, заявил республиканский министр обороны Владимир Кононов.
В ДНР подчеркнули, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем, а «жители республики могут не опасаться, вооружённые силы ДНР находятся в степени боевой готовности».
Ранее заместитель руководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября. Он отметил, что подготовку к наступлению в Донбассе начали после гибели главы ДНР Александра Захарченко.