Атомная подлодка США подошла к Средиземному морю

СМИ: американская атомная подлодка подошла к Средиземному морю

Американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" с ракетами "Томагавк" вошла в порт Гибралтара , сообщает местное издание Gibraltar Chronicle.

По данным издания, перемещение подлодки в районе порта было зафиксировано в четверг вечером. К субмарине попыталась приблизится лодка испанской пограничной службы, однако судно было перехвачено гибралтарской полицией.

Пентагоне подтвердили заход подводной лодки и заявили, что это "запланированный технический визит".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Минобороны США опровергло сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья для нанесения ракетного удара, но заявило о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.