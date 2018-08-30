США намерены навязать Индии американское оружие взамен российским аналогам

США обсуждают с Индией вопрос антироссийских санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), готовы предложить более современные технологии этой стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США

"Администрация Трампа привержена полному выполнению CAATSA, в том числе секции 231. Мы обсуждаем CAATSA с правительством Индии и мы продолжаем искать варианты… возможного избежания санкций (для правительства Индии)", — сказал он журналистам.

Представитель администрации отметил, что США будут оценивать возможность введения санкций против своих партнеров из-за их взаимодействий в области обороны с РФ в зависимости от совершаемой сделки. Предоставление исключений из санкций не определено точным образом. Кроме того, по его словам, США могут предложить Индии более современное вооружение по сравнению с российским.

"Мы можем предложить гораздо более современные технологии. Конечно, Индия будет принимать решение на основе собственных интересов, но нас радует то, что все больше американских технологий может быть в списке, из которого можно выбирать", — добавил высокопоставленный чиновник.

Ранее помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA. В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.