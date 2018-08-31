Раскрыта роль России в создании F-35

Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35

Часть наработок от невостребованного Россией советского самолета вертикального (короткого) взлета и посадки Як-141 использовалась при создании американского малозаметного истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II, сообщил ТАСС заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

«Я не могу сейчас фамилии называть, это были конструкторы, руководители направлений. Тогда мы встречались, мне приходилось с ними общаться, они очень жаловались на то, что эта невостребованность появилась за счет появления различных экономических трудностей. Политические решения не могли принять — а это было самым главным. Самолеты есть, проекты существуют, нужны были только команды», — сказал эксперт.

По его словам, «за деньги наши специалисты уезжали и работали там (в США — прим. »Ленты.ру» )». «Ведь это уже были потенциальные наши партнеры, а не враги или противники», — отмечает летчик. По его словам, «тогда действительно часть наработок ушла туда».

«И мы их сегодня видим, кстати, в проекте F-35. Видите, как он адаптирован: и на сухопуте (короткий взлет и посадка) и на морскую (вертикальный взлет и посадка). Все у них получилось практически. Даже конфигурально они похожи немного: хвостовая часть, зона управления системами сопел. Такое есть, улавливается», — заявил генерал-майор.

При этом он добавил, что лицевая часть самолета и фонари на F-35B Lightning II другие, что объясняется использованием стелс-технологий.

«А у нас не было задачи такой сначала», — сказал Попов.

Летчик отметил, что России истребитель вертикального (короткого) взлета и посадки «действительно нужен», поскольку это «естественные процессы», которые «продиктованы оперативно-стратегическими задачами».

В августе вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

В 1991-1997 годах (по другим данным — 1995-1997 годы), когда Lockheed Martin (или до 1995 года — только Lockheed) и ОКБ Яковлева, разработчик Як-141, активно сотрудничали, американская компания получила доступ к техническим документам и опытным образцам Як-141, писал в апреле Task & Purpose.