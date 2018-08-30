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Кадры испытаний уникальной ракеты попали в сеть
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Быстрее пули: кадры испытаний уникальной противоракеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр видео
Российские ВКС успешно испытали не имеющую аналогов в мире противоракету на полигоне Сары-Шаган в Центральном Казахстане.
Все характеристики ракеты — ее скорость, дальность полета и даже внешний вид — под грифом секретности. Мы знаем лишь то, что она способна с легкостью поразить баллистическую цель, летящую со скоростью семь километров в секунду.
Из шахты ее выталкивает взрыв почти десяти тонн порохового заряда. Проходит всего несколько секунд, и приходит сообщение — цель поражена. А это значит, что очередные испытания ракеты прошли успешно, и в ближайшем будущем обновленная ракета заступит на охрану неба столицы России.
«По результатам серии успешных испытаний, достоверно подтверждены заложенные в эту ракеты тактико-технические характеристики. Новая противоракета системы ПРО в очередной раз успешно выполнила сложнейшую программу полета и поразила условную цель с заданой точностью», — заявил заместитель командующего 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майор Андрей Приходько.
В ходе данного пуска противоракета обновила и рекорды скорости, дальности и точности. А это значит, работа по ее совершенствованию идет без перерыва, и результаты данного пуска лягут в основу следующей новой ракеты.
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