Кадры испытаний уникальной ракеты попали в сеть

Быстрее пули: кадры испытаний уникальной противоракеты

Российские ВКС успешно испытали не имеющую аналогов в мире противоракету на полигоне Сары-Шаган в Центральном Казахстане

Все характеристики ракеты — ее скорость, дальность полета и даже внешний вид — под грифом секретности. Мы знаем лишь то, что она способна с легкостью поразить баллистическую цель, летящую со скоростью семь километров в секунду.

Из шахты ее выталкивает взрыв почти десяти тонн порохового заряда. Проходит всего несколько секунд, и приходит сообщение — цель поражена. А это значит, что очередные испытания ракеты прошли успешно, и в ближайшем будущем обновленная ракета заступит на охрану неба столицы России.

«По результатам серии успешных испытаний, достоверно подтверждены заложенные в эту ракеты тактико-технические характеристики. Новая противоракета системы ПРО в очередной раз успешно выполнила сложнейшую программу полета и поразила условную цель с заданой точностью», — заявил заместитель командующего 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майор Андрей Приходько.

В ходе данного пуска противоракета обновила и рекорды скорости, дальности и точности. А это значит, работа по ее совершенствованию идет без перерыва, и результаты данного пуска лягут в основу следующей новой ракеты.