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В России испытали уникальную противоракету
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В России провели успешный пуск новой ракеты системы ПРО 

РИА Новости 1 час назад
Российские военные провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", — говорится в сообщении.
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
В военном ведомстве отметили, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
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