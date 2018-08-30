В России испытали уникальную противоракету

В России провели успешный пуск новой ракеты системы ПРО

Российские военные провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", — говорится в сообщении.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

В военном ведомстве отметили, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.