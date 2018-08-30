Эксперты: Пентагон скрывает критические дефекты F-35

Министерство обороны США пытается скрыть критические недостатки, выявленные у новейшего истребителя F-35, чтобы уложиться в сроки до начала крупносерийного производства самолета.

Такой вывод содержится в докладе экспертов некоммерческой организации "Проект государственного надзора" (POGO, Project on Government Oversight), которым удалось получить доступ к документам Пентагона.

Согласно их выводам, чиновники в министерстве переклассифицировали многие опасные конструктивные дефекты истребителя, чтобы они выглядели менее серьезными. "Они хотят сделать так, чтобы они могли прийти на Капитолийский холм и сказать: "Нет, никаких недостатков первой категории больше нет", — цитирует газета The Washington Examiner одного из авторов доклада.

Отмечается, что недостатки этой категории могут привести к гибели или ранению как членов экипажа, так и других военнослужащих, потере самолета, а в перспективе — к необходимости остановить серийное производство.

Так, среди 19 критических дефектов, категория которых, по словам авторов доклада, была сознательно занижена, присутствуют проблемы с системой катапультирования, а также с установлением координат для сброса авиабомб, что может привести к ошибочному нанесению ударов по своим подразделениям.

В целом, согласно оценке POGO, у самолета на данный момент имеется 111 критических недостатков первой категории и еще 855 — второй категории.

F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерное вооружение. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Изначально предполагалось, что американские вооруженные силы получат новейший самолет за сравнительно небольшие деньги. Но с момента начала разработки общая сумма расходов на программу F-35 превысила $1,5 трлн. Несмотря на такие вложения, при эксплуатации этих истребителей регулярно возникают серьезные неполадки.