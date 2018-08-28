Ракета летела в Россию случайно

Хайцзян (Китай): Как расценивать произошедшее? Как к инциденту отнеслась Россия?

7 августа 2018 года, около четырех часов дня по местному времени истребитель ВВС Испании «Тайфун», принимающий участие в учениях НАТО , в небе над юго-восточной частью Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» на расстоянии всего 100 километров от государственной границы России . 11 числа Эстония объявила, что поиски выпущенной ракеты пока не увенчались успехом. После инцидента многие СМИ, в том числе и некоторые российские, называли данное происшествие случайностью, однако у китайского эксперта иное мнение, которым бы он хотел поделиться с читателями, как и мнением других специалистов.

В каждой случайности есть доля неизбежности

История так называемого закона Мерфи восходит к событиям 1949 года, когда авиатехник ВВС США Эдвард Мерфи обнаружил, что если уронить на пол сухарь, то он с равной вероятностью упадет как на одну, так и на другую сторону. Однако если уронить бутерброд с повидлом, то он наверняка упадет повидлом вниз. Другими словами, если какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно случится. В этом и состоит закон Мерфи, который раскрывает один любопытный социальный и природный феномен.

Каждое событие, кажущееся случайным стечением обстоятельств, на самом деле имеет целый ряд предпосылок. В теории вероятности выделяют достоверные события — те, которые неизбежно происходят при каждой реализации комплекса условий, и случайные события, которые могут произойти, а могут и не произойти. То есть, от случая никто не застрахован, и как ни старайся предотвратить беду, она может все-таки случиться.

Это, казалось бы, отдельное событие с испанским истребителем прекрасно подходит под вышеизложенное, не правда ли?

Подготовка итальянского истребителя Eurofighter 200 "Тайфун" на авиабазе Трапани, СицилияПо некоторым данным, мониторинг пространства радиолокационными системами показал, что выпущенная по ошибке ракета могла улететь в направлении приграничных районов с Россией. Пилот первым делом запустил режим самоуничтожения ракеты и развернулся в сторону военно-воздушной базы на территории Литвы . Действия пилота показывают, что он действительно испугался, что натворил больших дел — все по закону Мерфи. Закон Мерфи — это психологический эффект, он показывает, что любое явление гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В любом деле, где можно ошибиться, обязательно рано или поздно кто-нибудь да ошибется. Если вы переживаете, что что-то может случиться, то оно случится с еще большей вероятностью. Чем больше вы переживаете, тем больше вероятность, что так и произойдет. Так и у данного происшествия есть свои предпосылки. Со вступлением Эстонии в НАТО в 2004 году данная организация стала непрерывно наращивать свое военное присутствие на территории этой бывшей советской союзной республики. На территории Эстонии расположились военные базы, дислоцированы воинские подразделения, проводятся регулярные учения. Более того, с 2004 года военные НАТО взяли на себя и миссию по патрулированию воздушного пространства Эстонии, оказывая Эстонии, Латвии и Литве помощь в организации противовоздушной обороны, а также «мер по устрашению» России. Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства трех стран Прибалтики в порядке трех-четырехмесячной ротации. На счету испанского истребителя участие уже в пяти миссиях. Как гласит китайская поговорка «Часто выходя на берег реки сложно не промочить ноги». Есть и другое выражение:

«То, о чем думаешь днем, приснится ночью». Не веря в приметы и круглый год кружа у российских границ, военные летчики находятся в напряжении, в связи с чем постоянно растет изначально ничтожно малая вероятность возникновения нештатной ситуации. Неудивительно, что ракета была выпущена именно в сторону границы с Россией — потенциальным противником, к возможному конфликту с которым военные готовятся во время продолжительных и изнурительных учений.

Россия: на страже государственной границы

На следующий день после инцидента председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил: если бы запущенная по ошибке в воздушном пространстве Эстонии ракета пересекла границу России, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» перехватили и уничтожили бы ее. «Если бы она (ракета) пришла на нашу территорию, комплекс С-400 ее бы захватил и ликвидировал. Такие ракеты он берет. „Панцирь" ее тоже возьмет, если она находится в зоне его поражения. Но если она самоликвидировалась, то это происходит довольно быстро, и за это время ее не успели бы ничем перехватить“, — пояснил Бондарев в интервью корреспонденту ТАСС

И генерал-полковник Бондарев ничуть не преувеличивает: заслуженный военный летчик, за плечами которого 40-летний стаж службы в ВВС России, является, пожалуй, одним из самых авторитетных экспертов. Бывший главнокомандующий ВВС, первый главнокомандующий ВКС России совсем недавно был освобожден от этой должности. Ранее он принимал участие в военных действиях в Афганистане , а также первой и второй чеченских войнах, был удостоен звания Героя Российской Федерации. Служил командиром 105-й смешанной авиационной дивизии 16-й армии ВВС и ПВО, затем — командующим 14-й армией ВВС и ПВО, а в 2012 году указом президента Путина был назначен главнокомандующим ВКС России. Значительный вклад в проведение контртеррористической операции в Сирии внесли именно его подчиненные. В мае 2015 года Виктор Бондарев принял участие в военном параде в Москве , лично сев за штурвал стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 „Белый Лебедь“ и возглавив авиагруппу, пролетевшую в небе над Красной площадью. Можно сказать, что он знает российские системы ПВО как свои пять пальцев и обладает авторитетным мнением.

»Все, что происходит в воздушном пространстве сопредельных стран Балтии, являющихся членами НАТО, контролируется Российской Федерацией. Все полеты натовской авиации отслеживаются, поэтому в случае, если бы пуск ракеты произошел в сторону границ РФ, то в момент входа ее в российское воздушное пространство эта ракета была бы уничтожена дежурными силами и средствами ПВО», — сказал Коротченко ТАСС.

Приведенную выше реакцию на происшествие можно назвать сдержанной. Некоторые же эксперты заняли более жесткую позицию: приближение военных сил НАТО к границам Российской Федерации может привести к росту напряжения в регионе; повторение подобного инцидента способно спровоцировать военный конфликт вооруженных сил России и НАТО. В свою очередь пересечение ракетами границы государства может послужить причиной начала войны. Если же члены Организации Североатлантического договора стремятся всеми доступными способами испытать Россию на прочность, то все, чего они добьются, — это крупномасштабные ответные меры российских вооруженных сил.

НАТО и Эстония: повод для беспокойства

Когда речь идет о национальной безопасности и защите интересов государства, позиция России всегда однозначна, а слова не расходятся с делом. Российские военные всегда отвечают за свои слова, обладают недюжинной смелостью и силой. Чему, кстати, другим странам не мешало бы у них поучиться. Все прекрасно помнят, что любые самолеты, которые, игнорируя всяческие предупреждения, нарушают воздушное пространство страны, могут быть сбиты — даже самолеты гражданской авиации. Давно стали привычным делом громкие жалобы союзников НАТО на приближения российский истребителей в воздушном пространстве над нейтральными водами, на опасное расстояние к самолетам альянса — так, в прошлом году за один день произошло сразу четыре подобных инцидента.

Россия способна совершить ответные меры на угрозу национальной безопасности. Список вооружения, готового в любой момент среагировать на подобные ошибочные запуски боевых ракет, вовсе не ограничивается упомянутыми Бондаревым ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь». Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что наиболее подходящим для уничтожения цели такого размера, как выпущенная испанским истребителем ракета, был бы комплекс «Тор-М2», если бы ракета попала в радиус его действия. Так, в разговоре с корреспондентом ТАСС эксперт отметил: «Сама по себе ракета не тактическая, не баллистическая, а класса „воздух — воздух", это достаточно малоразмерная цель. По таким целям комплексы ПВО дальнего действия не работают, это работа для комплекса типа „Тор-М2". Он специально „заточен" на работу по авиационным средствам поражения“. Неужели не ясно, что российские военные ликвидируют все беспилотные летательные аппараты, запускаемые в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории. Например, только 13 августа силами российских ПВО были полностью уничтожены пять беспилотников.

По некоторой информации, после инцидента испанский летчик незамедлительно вернулся на базу. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заверил, что эстонские вооруженные силы совместно с союзной армией НАТО вместе будут выяснять причины произошедшего, а также приложат все усилия, чтобы исключить повторение подобной ошибки в будущем. Министр обороны страны издал указ о приостановлении военных учений НАТО в воздушном пространстве Эстонии до выяснения обстоятельств происшествия. Вышеуказанные меры, предпринимаемые альянсом и Эстонией, — это необходимый минимум. Виктор Бондарев подчеркнул, что нельзя оставить данную ситуацию без внимания, так как ошибочные запуски ракет создают большую опасность не только для России, но и для европейских государств, особенно — для гражданской авиации. Он отметил: „Если бы она не упала на землю, а что-нибудь в воздухе захватила, то могла наделать беды. Могла бы любой объект поразить: самолет НАТО, гражданский самолет“. Требуется кардинальное решение данной проблемы. Чтобы не промочить ноги, лучше не ходить к реке. В противном случае рано или поздно вы их все-таки промочите.