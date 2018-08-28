Томагавки наготове: чем США ударят по Сирии

Минобороны РФ предупредили о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии . По данным военного ведомства, в ответ на применение химического оружия США планируют нанести мощный ракетный удар по важным государственным и военным объектам этой ближневосточной страны.

США ударными темпами создают группировки носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования в Ближневосточном регионе, сообщило Минобороны РФ. 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец «Росс» (типа «Арли Бёрк»), который несет на борту 28 ракет морского базирования «Томагавк».

Ранее в Персидский залив зашел американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) на борту. В зоне их досягаемости находится практически вся территория Сирии.

На авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре также совершил перелет стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В «Лансер» с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух — земля». AGM-158 — высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Вместе с тем группировка американских ВВС в странах Персидского залива, где находятся авиабазы США, в короткие сроки может быть усилена в разы.

Данных о наличии и типе атомных подводных лодок ВМС США в морях, прилегающих к Сирии, пока не поступало. Между тем там могут быть развернуты подлодки типа SSGN-726 «Огайо», каждая из которых несет по 156 «Томагавков».

Неясно, будут ли ВВС Великобритании Франции принимать участие в возможном авиаударе. По всей видимости, если такое и произойдет, то наряд сил и средств со стороны Соединенного Королевства и Франции будет ограничен несколькими самолетами, а сам удар по объектам Башара Асада будет нанесен ракетами типа «Скальп» и «Шторм Шэдоу» («SCALP» и «Storm Shadow»).

Самые главные вопросы на сегодня — будет ли принимать участие в отражении ракетного удара российская группировка в Сирии и предполагается ли нанесение ударов со стороны российских войск по американским носителям высокоточного оружия.

Судя по отсутствию официальных заявлений со стороны первых лиц российского государства , ВС России, как и в предыдущие два раза, не будут принимать никакого активного участия в предстоящих событиях и ограничатся действиями всех сил и средств разведки.

Можно предположить, что, как и в апреле 2018 года, между США и Россией будут достигнуты договоренности о том, что подразделения и части группировки российских войск в Сирии под ракетные удары западной коалиции не попадут.

Валерий Запаренко. Что касается ПВО и ВВС вооруженных сил Сирии, то им в третий раз предстоит отражать ракетные удары самого современного противника. «При этом следует учесть, что американцы воюют изобретательно и никогда не пользуются раз и навсегда заготовленными шаблонами боевых действий», — поясняет «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба

По словам военачальника, у американцев могут быть заготовлены совершенно новые тактические приемы против Башара Асада. Думать, что и на этот раз США планируют действовать точно так же, как при предыдущих атаках, было бы весьма наивным, отмечает Запаренко.

«Насколько результативными будут действия авиации и зенитных ракетных войск Сирии по отражению гипотетических ударов западной коалиции, сказать трудно», — говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, пока ясно только одно — с апреля 2018 года сирийскими командирами максимально изучен опыт боевого применения противником крылатых ракет различного типа, боевые расчеты прошли необходимое обучение и цикл тренировок, а на самых «угрожаемых» направлениях были развернуты дополнительные силы и средства ПВО.

Наиболее современные зенитные ракетные системы, которыми располагают на сегодня вооруженные силы Сирии, — «Бук-М2» и Панцирь-С1», напоминает Константин Макиенко.

Можно предполагать, что даже при самом неблагоприятном развитии событий часть крылатых ракет воздушного и морского базирования все же будет сбита.

В этом случае Россия вновь может получить технологические «подарки» от Соединенных Штатов и их союзников, поскольку полного уничтожения воздушных объектов в случае их поражения зенитными управляемыми ракетами и огнем малокалиберной зенитной артиллерии все же не происходит. И обломки американских изделий вновь попадут в руки российских специалистов.

При этом нет достаточных оснований полагать, что ВВС и ПВО Сирии сумеют с высокой эффективностью отразить удар воздушного противника. Те силы и средства, которыми располагает Башар Асад, недостаточны для надежной противовоздушной обороны Сирии. Однако действия правительственных войск были бы значительно эффективнее, если бы они могли нанести удары не по ракетам, а по их носителям и авиационным базам противника. Но пока такой возможности у Башара Асада нет.

Тем временем подготовка ВВС и ВМС США к нанесению ударов за последние часы резко интенсифицировалась.