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Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
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Пост сдал: Американский эсминец «Карни» покинул Черное море 

Украина.ру 1 час назад
Фото: commons.wikimedia.org, James Turner/U.S. Navy
Ракетный эсминец ВМС США «Карни» после 15-дневного пребывания покинул акваторию Черного моря.
Об этом 27 августа сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор, передает «Интерфакс».
«Карни», оснащенный системой ПРО «Иджис» и способный нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», зашел в Черное море 12 августа. Во время пребывания там американский эсминец заходил с визитами в румынский порт Констанца и грузинский порт Батуми.
«Карни» наряду с однотипными эсминцами ВМС США «Портер», «Росс» и «Дональд Кук», которые размещены на постоянной основе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Эсминец ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море «для проведения операций по соблюдению безопасности».
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация планирует усилить присутствие в Черноморском регионе.
Таким образом, в начале прошлого месяца, 6 июля, в акваторию Черного моря вошел вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter для участия в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze, которые проводятся Украиной и США с 1997 года. Затем 16 августа в Черное море вошел высокоскоростной десантный корабль Военно-морского флота (ВМФ) США USNS «Carson City» (T-EPF-7). А 22 августа корабль Королевского военно-морского флота Великобритании осуществлял наблюдение за российским фрегатом «Адмирал Макаров» в Английском канале.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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