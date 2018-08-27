Ещё
Россия создаёт замену для истребителя-перехватчика МиГ-31
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest: Россия создаёт замену для истребителя-перехватчика МиГ-31 

RT на русском 38 минут назад
Фото: RT на русском
Созданный ещё во времена холодной войны истребитель-перехватчик МиГ-31 уже давно защищает воздушное пространство своей страны, пишет The National Interest. Однако в этом месяце российские СМИ сообщили о том, что уже идут работы по созданию самолёта ПАК ДП, который со временем должен заменить МиГ-31.
Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был принят на вооружение в 1980-х годах ещё во времена холодной войны, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао. Между тем этот крайне быстрый самолёт по сию пору стоит на страже российских границ и, как ожидается, прослужит ещё до 2030-х годов.
В настоящее время проводится модернизация этих боевых машин до модификации МиГ-31БСМ. Данная модификация предусматривает оснащение самолёта новым ударным вооружением, а также модернизацию большинства систем.
Более того, МиГ-31 был выбран основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Между тем в этом месяце российские СМИ сообщили о том, что в стране уже идут работы по созданию истребителя-перехватчика следующего поколения, который со временем должен заменить МиГ-31. Речь идёт о ПАК ДП (перспективном авиационном комплексе дальнего перехвата) или МиГ-41.
Хотя новый российский самолёт Су-57 во многом может выполнять функции самолёта-перехватчика, есть пара причин, почему российское правительство считает необходимым создание новой боевой машины, считает автор.
Во-первых, в России надеются, что ПАК ДП, как и его предшественники МиГ-31 и МиГ-25, будет иметь многоцелевой характер.
Второй возможной причиной для создания ПАК ДП является желание правительства сохранить наследие МиГ в рамках Объединённой авиастроительной корпорации, говорится в статье.
Как отмечает обозреватель The National Interest, России, возможно, действительно нужен истребитель, который сможет расширить скоростные пределы и будет способен перехватывать самолёты противника, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.
RT на русском: последние новости
Власти Индии одобрили закупку 135 вертолётов для ВМС В центре Киева заглох ехавший на репетицию парада танк «Калашников» будет поставлять электрокары в ОАЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве152
Москва в опасности: в столицу пришла жара288
Во Флориде произошла «массовая стрельба»243
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару60
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение