National Interest: Россия создаёт замену для истребителя-перехватчика МиГ-31

Созданный ещё во времена холодной войны истребитель-перехватчик МиГ-31 уже давно защищает воздушное пространство своей страны, пишет The National Interest . Однако в этом месяце российские СМИ сообщили о том, что уже идут работы по созданию самолёта ПАК ДП, который со временем должен заменить МиГ-31.

Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был принят на вооружение в 1980-х годах ещё во времена холодной войны, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао. Между тем этот крайне быстрый самолёт по сию пору стоит на страже российских границ и, как ожидается, прослужит ещё до 2030-х годов.

В настоящее время проводится модернизация этих боевых машин до модификации МиГ-31БСМ. Данная модификация предусматривает оснащение самолёта новым ударным вооружением, а также модернизацию большинства систем.

Более того, МиГ-31 был выбран основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Между тем в этом месяце российские СМИ сообщили о том, что в стране уже идут работы по созданию истребителя-перехватчика следующего поколения, который со временем должен заменить МиГ-31. Речь идёт о ПАК ДП (перспективном авиационном комплексе дальнего перехвата) или МиГ-41.

Хотя новый российский самолёт Су-57 во многом может выполнять функции самолёта-перехватчика, есть пара причин, почему российское правительство считает необходимым создание новой боевой машины, считает автор.

Во-первых, в России надеются, что ПАК ДП, как и его предшественники МиГ-31 и МиГ-25, будет иметь многоцелевой характер.

Второй возможной причиной для создания ПАК ДП является желание правительства сохранить наследие МиГ в рамках Объединённой авиастроительной корпорации , говорится в статье.

Как отмечает обозреватель The National Interest, России, возможно, действительно нужен истребитель, который сможет расширить скоростные пределы и будет способен перехватывать самолёты противника, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.