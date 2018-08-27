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В США оценили мощь «Арматы»
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В США оценили мощь «Арматы» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: МО РФ
Своим мнением поделился американский военный эксперт Дэйв Маджумдар.
Американский эксперт Дэйв Маджумдар заявил, что России не требуется большое количество экземпляров нового танка типа «Армата», поскольку ей вполне достаточно модели Т-72Б3. Об этом он написал в своей статье для журнала The National Interest.
«России не нужно огромное количество машин, таких как «Армата», чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве», — отметил он.
Кроме он Маджумдар также сообщил, что основой бронетанковых сил России якобы останутся Т-72Б3 и другие «обновленные версии существующих машин».
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