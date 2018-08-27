В США оценили мощь «Арматы» 

Своим мнением поделился американский военный эксперт Дэйв Маджумдар.
Американский эксперт Дэйв Маджумдар заявил, что России не требуется большое количество экземпляров нового танка типа «Армата», поскольку ей вполне достаточно модели Т-72Б3. Об этом он написал в своей статье для журнала The National Interest.
«России не нужно огромное количество машин, таких как «Армата», чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве», — отметил он.
Кроме он Маджумдар также сообщил, что основой бронетанковых сил России якобы останутся Т-72Б3 и другие «обновленные версии существующих машин».