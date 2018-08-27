Китай начал испытания первого авианосца

СМИ: Китай начал новые испытания первого авианосца собственной разработки

Китай начал в понедельник новые испытания первого построенного полностью силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Как сообщил информационный портал Sina, корабль утром в сопровождении нескольких буксиров покинул верфь города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай).

Согласно опубликованным фотоснимкам, палуба авианосца была предварительно расчищена от строительного оборудования. На ней также не было замечено никаких летательных аппаратов. Как указывает в этой связи газета China Daily, целью нынешних испытаний является проверка двигателей, систем связи, навигации, а также другого электронного и механического оборудования.

По данным источника издания, кораблю потребуется пройти еще несколько испытаний в море прежде, чем он будет передан ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как отметил собеседник газеты, его предшественник авианосец "Ляонин" прошел десять подобных испытаний с августа 2011 по сентябрь 2012 года.

Авианосец пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A, однако китайская пресса также иногда называет его "Шаньдун". Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", который был создан на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины

Строительство "Шаньдуна" длилось с 2013 года. В апреле 2017 года он был спущен на воду, а первые ходовые испытания проходили с 13 по 18 мая этого года. После этого авианосец на полтора месяца был заведен в док для установки и доработки оборудования.

По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.

Проект 001А

Авианосец оснащен неядерной силовой установкой. По аналогии с "Ляонином" проект 001А вместо катапульт оснащен взлетным трамплином, однако с уклоном не 14, а 12 градусов. Надстройка нового корабля занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако при этом она выше на один уровень.

Как сообщали китайские СМИ, авиакрыло проекта 001А может включать вертолеты различных типов и до 35 палубных истребителей J-15 ("Цзянь-15", аналог Су-33), в то время как на "Ляонине" базируются только 24 таких самолета. Корабль будет оснащен зенитно-ракетным комплексом малой дальности HQ-10 ("Хунци-10", лицензионная копия российского С-300ПМУ1) и автоматической артиллерийской установкой H/PJ-11.