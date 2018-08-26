Индия закупит 135 вертолетов 

Индия закупит 111 многоцелевых и 24 противолодочных вертолета для своих военно-морских сил. Из них 95 машины будут собраны из поставленных из-за рубежа комплектующих на местных предприятиях.
Последний проект пройдет в рамках правительственной программы «Make In India», предусматривающей загрузку сборочного производства. контракт оценивается в три миллиарда долларов, сообщает индийский телеканал NDTV.
Как писал News.ru, Россия снизила окончательную цену на зенитные ракетные системы С-400 для продажи Индии. Стоимость контракта изначально составляла 6,5 $млрд