Ещё
Индия закупит 135 вертолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия закупит 135 вертолетов 

News.ru 8 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Umer Asif
Индия закупит 111 многоцелевых и 24 противолодочных вертолета для своих военно-морских сил. Из них 95 машины будут собраны из поставленных из-за рубежа комплектующих на местных предприятиях.
Последний проект пройдет в рамках правительственной программы «Make In India», предусматривающей загрузку сборочного производства. контракт оценивается в три миллиарда долларов, сообщает индийский телеканал NDTV.
Как писал News.ru, Россия снизила окончательную цену на зенитные ракетные системы С-400 для продажи Индии. Стоимость контракта изначально составляла 6,5 $млрд
News.ru: последние новости
Российские военные провели учения в Таджикистане В России создан ослепляющий любую оптику снаряд Центр имени М. В. Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2»
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»170
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар35
Ротару увезли в реанимацию133
«Спортивная травма»: кто не уберег премьера145
Лечить смысла не было: что убило Маккейна143
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение