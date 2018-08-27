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В РФ испытали уникальный экзоскелет
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В России испытали экзоскелет с моторами, позволяющий стрелять из пулемета одной рукой 

ТАСС 3 часа назад
Испытания активного экзоскелета с электромоторами и аккумулятором проведены в России: испытатель смог точно поразить мишени, удерживая ручной пулемет одной рукой. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш (входит в Госкорпорацию Ростех) Олег Фаустов.
"У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени", — рассказал Фаустов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в ближайшем будущем активный экзоскелет поможет солдату переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи. Фаустов добавил, что пока основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с необходимыми характеристиками, но работы по его совершенствованию ведутся.
Как сообщил журналистам на форуме "Армия — 2018" председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта, активный экзоскелет появиться в экипировке солдата третьего поколения "Ратник-3" к 2025 году. Ранее отмечалось, что прототип подобного экзоскелета выполнен из титана.
В настоящее время для экипировки второго поколения "Ратник", которая поставляется в войска, создан пассивный экзоскелет — механический, без электродвигателей. Он не увеличивает физические возможности военнослужащего, но позволяет снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата при переносе тяжестей: вес распределяется по элементам конструкции от плечевой балки, на которую вешается рюкзак до 50 кг, через поясничный подвес и элементы экзоскелета вдоль ног до опорных площадок в обуви.
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Комментарии28  Ещё 12 источников 
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