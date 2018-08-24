Пакистан попросил Россию модернизировать купленные у Украины танки 

У России есть все возможности модернизации советских боевых танков Т-80 закупленных у Украины и стоящих на вооружении Пакистана, сообщил замглавы государственной военно-промышленной корпорации Heavy Industrues Taxila (Пакистан) бригадный генерал Анвар Номан.
«Мы считаем, что через несколько месяцев закончатся переговоры и мы сможем обменяться специалистами, которые приедут в Пакистан и помогут нам модернизировать бронетехнику», — приводит его слова РИА «Новости».
Об этом Номан сообщил на полях форума «Армия — 2018».
Стоимость контракта и количество танков, подлежащих модернизации, не уточняются.
В апреле сообщалось, что Пакистан предпочел российские Т-90 украинскому «Оплоту».