Раскрыты характеристики новой ракеты для С-400

Раскрыты характеристики новой ракеты большой дальности для С-400

Презентацию с характеристиками зенитной управляемой ракеты 40Н6Е показали на форуме "Армия-2018". Новинка предназначена для поражения современных самолетов и беспилотников противника. Также она может уничтожать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду, и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Максимальная высота поражения целей составляет 30 километров, минимальная — 10 метров. Ракета, стартовая масса которой составляет 1893 кг, летит со средней скоростью 1190 м/с. Дальность поражения аэродинамических целей — до 380 км, БРСД — до 15 км. Минимальная дальность — 5 километров.

Время подготовки ракеты к пуску составляет не более 15 секунд.

Между тем блог bmpd сообщает, что изображения в презентации относятся скорее к ракете 46НЕ3. Впрочем, приведенные характеристики 40Н6Е в блоге оценили как реалистичные.

Напомним, что госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е завершились в июле 2018 года. Скорее всего, развитие ракеты 40Н6Е станет основой стрелкового комплекса перспективной зенитно-ракетной системы С-500, работы над которой идут очень активно.