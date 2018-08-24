Ещё
Раскрыты характеристики новой ракеты для С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты характеристики новой ракеты большой дальности для С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Презентацию с характеристиками зенитной управляемой ракеты 40Н6Е показали на форуме "Армия-2018". Новинка предназначена для поражения современных самолетов и беспилотников противника. Также она может уничтожать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду, и гиперзвуковые крылатые ракеты.
Максимальная высота поражения целей составляет 30 километров, минимальная — 10 метров. Ракета, стартовая масса которой составляет 1893 кг, летит со средней скоростью 1190 м/с. Дальность поражения аэродинамических целей — до 380 км, БРСД — до 15 км. Минимальная дальность — 5 километров.
Время подготовки ракеты к пуску составляет не более 15 секунд.
Между тем блог bmpd сообщает, что изображения в презентации относятся скорее к ракете 46НЕ3. Впрочем, приведенные характеристики 40Н6Е в блоге оценили как реалистичные.
Напомним, что госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е завершились в июле 2018 года. Скорее всего, развитие ракеты 40Н6Е станет основой стрелкового комплекса перспективной зенитно-ракетной системы С-500, работы над которой идут очень активно.
Российская Газета: последние новости
Настоящий прорыв: обновленный "Пенициллин" представили на "Армии-2018" Новый российский ракетный тягач поразил своей маневренностью В России модернизируют винтокрылые машины-амфибии Ми-14ПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян160
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии98
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи209
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео159
Украинцы скупают туры на Крымский мост110
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
04:44
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии
Общество Статьи
02:31
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение