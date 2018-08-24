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Танк «Армата» испытают в арктических условиях
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Танк «Армата» испытают в арктических условиях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новейший танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в арктических условиях, сообщил журналистам замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал— лейтенант Виктор Лизвинский.
"Вы знаете, мы будем пробовать его на различных климатических условиях. Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть придется отправлять в горы, может в пустынно-песчанную местность", — сказал Лизвинский на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018".
"Мы знаем негативный опыт американцев по М1 "Абрамс", когда в "Буре в Пустыне" они угробили практически все двигатели. Поэтому надо пробовать все. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние", — добавил генерал-лейтененат.
По его словам, опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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