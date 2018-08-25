В Таджикистане россияне отразили атаку «боевиков»

В Таджикистане российские военные отразили атаку «боевиков» на учении

Российские мотострелки 201-й военной базы в Таджикистане во время тактико-специальных учений отработали маневренную оборону в горах Таджикистана, отразив атаку условных боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-центре Центрального военного округа (ЦВО).

"В рамках учений мотострелковый батальон, танковая рота, а также расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий "Гвоздика" заняли оборону российских военных объектов на полигоне Самбули", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, разведывательные подразделения обнаружили колонну боевиков, двигавшуюся в сторону важных объектов военной базы.

"Военнослужащие мотострелкового батальона перекрыли маршрут движения "бандгруппы" огнем самоходных гаубиц "Гвоздика", вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали танковая рота на Т-72 и два вертолета Ми-24, уничтожив разрозненные группы условных боевиков, пытавшихся выйти из боя и укрыться в горах", — отметил собеседник агентства.

В учениях приняли участие более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники. Учения состоялись на горном полигоне Самбули в 135 километрах южнее Душанбе.