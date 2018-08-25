Ещё
В Таджикистане россияне отразили атаку «боевиков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таджикистане российские военные отразили атаку «боевиков» на учении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: кадры из видео
Российские мотострелки 201-й военной базы в Таджикистане во время тактико-специальных учений отработали маневренную оборону в горах Таджикистана, отразив атаку условных боевиков, сообщили РИА Новости в пресс-центре Центрального военного округа (ЦВО).
"В рамках учений мотострелковый батальон, танковая рота, а также расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий "Гвоздика" заняли оборону российских военных объектов на полигоне Самбули", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, разведывательные подразделения обнаружили колонну боевиков, двигавшуюся в сторону важных объектов военной базы.
"Военнослужащие мотострелкового батальона перекрыли маршрут движения "бандгруппы" огнем самоходных гаубиц "Гвоздика", вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали танковая рота на Т-72 и два вертолета Ми-24, уничтожив разрозненные группы условных боевиков, пытавшихся выйти из боя и укрыться в горах", — отметил собеседник агентства.
В учениях приняли участие более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники. Учения состоялись на горном полигоне Самбули в 135 километрах южнее Душанбе.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база — крупнейшее военное соединение России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран соглашению, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонский министр пригрозил России163
Российский регион захотели сделать «украинским»261
Трамп поразил Госдеп неожиданным решением61
«Поезд в один конец»: украинский состав вызвал недоумение58
Зверев закатил истерику в аэропорту149
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение