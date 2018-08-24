Ещё
Новый российский тягач поразил своей маневренностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии

Новый российский ракетный тягач поразил своей маневренностью 

Российская Газета 1 час назад
Фото: кадр из видео
На Международном форуме "Армия-2018" продемонстрировали ходовые качества специального колесного шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов. Возможности тягача КамАЗ-7850 (проект "Платформа-О") удивили посетителей форума.
Динамический показ тягача можно увидеть и на видео. Поражаешься тому, как легко и быстро двигается машина, выполняя повороты и преодолевая препятствия. Колесная формула тягача 16х16, грузоподъемность — 85 тонн. Машина, как предполагается, заменит шасси производства Минского завода колесных тягачей.
Россия уже давно занимается разработкой отечественных колесных шасси и колесных тягачей, которые бы имели современные технические решения — модульную компоновку, электромеханическую трансмиссию, всеколесное рулевое управление, длинноходовую управляемую подвеску, систему автоматизированного управления движением. И Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро "Мотор" уже провели испытания седельного тягача КамАЗ-78504, который может взять на буксир прицеп от 90 до 165 тонн. Одновременно испытывали и полуприцеп, на котором можно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты.
Новые тягачи КамАЗ-7850 пригодятся и для буксировки мобильных воинских общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов.
Российская Газета: последние новости
В России модернизируют винтокрылые машины-амфибии Ми-14ПЛ Названа дата взлета тяжелого стелс-беспилотника России Украинский танк "Ятаган" заглох по дороге на репетицию парада в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео113
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи212
Украинцы скупают туры на Крымский мост219
Прилепин объяснил свое задержание153
В деле группы Дятлова произошел новый поворот123
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
03:56
Москвичей предупредили о приходе осенней хандры
Новости Москвы
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
00:41
Мем про Агутина стал популярен в США
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение