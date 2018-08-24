Новый российский тягач поразил своей маневренностью

Новый российский ракетный тягач поразил своей маневренностью

Фото: кадр из видео

На Международном форуме "Армия-2018" продемонстрировали ходовые качества специального колесного шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов. Возможности тягача КамАЗ-7850 (проект "Платформа-О") удивили посетителей форума.

Динамический показ тягача можно увидеть и на видео. Поражаешься тому, как легко и быстро двигается машина, выполняя повороты и преодолевая препятствия. Колесная формула тягача 16х16, грузоподъемность — 85 тонн. Машина, как предполагается, заменит шасси производства Минского завода колесных тягачей

Россия уже давно занимается разработкой отечественных колесных шасси и колесных тягачей, которые бы имели современные технические решения — модульную компоновку, электромеханическую трансмиссию, всеколесное рулевое управление, длинноходовую управляемую подвеску, систему автоматизированного управления движением. И Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро "Мотор" уже провели испытания седельного тягача КамАЗ-78504, который может взять на буксир прицеп от 90 до 165 тонн. Одновременно испытывали и полуприцеп, на котором можно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты.

Новые тягачи КамАЗ-7850 пригодятся и для буксировки мобильных воинских общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов.