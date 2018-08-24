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Пентагон заявил об испытании «ракеты-обманки»
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Пентагон заявил об успешном испытании «ракеты-обманки» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Министерство обороны США сообщило об успешных испытания ракеты-имитатора нового поколения MALD-X, сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на заявление Пентагона.
Тестовые полеты аппарата прошли 20 и 22 августа на объектах бывшей базы военно-морской авиации в Пойнт Мугу (штат Калифорния).
Установка MALD-X весит 136 килограмм и достигает трех метров в длину. Состоит из беспилотника и "ракеты-обманки", которые имитируют радиолокационные характеристики боевых самолетов ВВС США, чтобы дезориентировать системы ПВО противника. Разработчики утверждают, что аппарат может пролететь более 900 километров без дозаправки.
Работы по контракту с Пентагоном на сумму 34,8 миллиона долларов выполняет компания Raytheon.
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