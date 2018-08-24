Боевые роботы и оружие зомби-апокалипсиса: чем поражает «Армия-2018»

Сегодня в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» для широкой публики открывается очередной ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2018». Для прессы и специалистов выставка была открыта с 21 августа, и мы без труда можем рассказать читателям, чем порадует очередная «Армия», и чего нового и интересного можно будет увидеть на одной из крупнейших в мире военных выставок.

Новое — это хорошо забытое старое

В отличии международных автосалонов, посетители которых приходят посмотреть на новинки года или сезона, на военных выставках само понятие «новинки» выглядит совершенно по-другому.

Подавляющее большинство военной техники и амуниции — плод многолетних конструкторских и производственных работ. И если какой-нибудь мировой автомобильный концерн способен за год разработать новую модель с нуля, то в военной промышленности на это уходит на порядок больше времени.

Зато потом, когда тот или иной образец военной техники уже разработан и поставлен в производство, военные конструкторы не прочь заявлять как новинку, едва ли не каждую его последующую модификацию.

В связи с этим, подавляющее большинство «новинок» представленных не только на «Армии», но и на любой другой военной выставке, разработаны, как правило, довольно давно.

Поскольку речь идет о военной продукции, не стоит забывать и о таком аспекте, как секретность. Из-за этого вниманию посетителей военной выставки могут быть предоставлены образцы, разработанные в 70-е или 80-е годы прошлого века и с тех пор тихо несущие службу в войсках, скрытые всевозможными грозными грифами.

Выставочная броня

Говоря об экспозиции «Армии-2018» нельзя не признать, что практически все, представленное на этой площадке, демонстрировалось и ранее, хотя это вовсе не снижает интереса к выставке. На наш субъективный взгляд, самым интересным стала демонстрация полного ряда бронетехники нового поколения, включающего в себя танк Т-14 «Армата», бронемашину Т-15 с новым боевым модулем, самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», бронетранспортер «Бумеранг», БМП «Курганец», и СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО».

Тем самым, создатели бронетехники продемонстрировали миру то, что можно создать на перспективной платформе «Армата». Судя по выставленным образцам и их заявленным характеристикам, российским инженерам удалось на шаг или даже два обойти своих конкурентов.

С чем это связано, сказать трудно. Возможно, иностранные стратеги и конструкторы вооружений не рассматривают более бронетехнику в качестве силы, определяющей исход современного боя. А возможно они действительно ошиблись с оценкой современных трендов и отстали с созданием собственных машин нового поколения.

О том, что такое танк Т-14 «Армата» сказано достаточно много, куда интересней посмотреть на другие от него «производные».

Самая интересная из них — тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с 57-мм боевым модулем «Кинжал». Здесь ее создатели очевидно решили последовать за общей тенденцией создания тяжелых БМП на танковой базе. Не секрет, что практика всех последних локальных (и не очень) войн с участием советских и российских БМП показали их повышенную уязвимость из-за недостаточного бронирования. Т-15 безусловно решает эту проблему.

Примерно то же самое можно сказать и о БМП «Курганец-25». Эта средняя гусеничная платформа оснащенная дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматическим орудием 2А42 и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Современная система управления оружием предполагает использование боеприпасов с запрограммированным дистанционным подрывом. «Курганец-25» дополнительно комплектуется четырьмя пусковыми установками ПТРК «Корнет». В будущем на машине может быть установлен модуль с 57-мм пушками.

Подобно западным БМП, «Курганец» имеет достаточно высокий борт, что делает его более заметным на поле боя. Впрочем, этот недостаток компенсируется более мощной и эффективной броней, по сравнению со старыми БМП.

© Ольга Соколова/Ridus // БМП «Курганец»

Еще одна машина, которая не может не вызывать интереса — это самоходная зенитная установка «Деривация-ПВО» с 57-мм боевым модулем. В ее задачу входит уничтожение беспилотников, крылатых ракет, ракет класса «воздух-поверхность», самолетов тактической авиации, и вертолетов огневой поддержки.

Важным новшеством является то, что «Деривация-ПВО» создается для работы в автоматическом режиме. По сути, речь идет о боевом роботе, так как боевой модуль предполагается сделать необитаемым. Целеуказание и команда на открытие огня будет подаваться оператором из другого, надежно защищенного отсека машины.

Калашников и роботы

Нет сомнений, что необитаемые боевые отделения бронетехники и полностью автономные боевые машины — роботы становятся самым главным трендом в развитии сухопутной боевой техники.

На «Армии-2018» это в очередной раз подтвердил концерн «Калашников» , представивший набор боевых роботов «Уран» и «Соратник».

© Ольга Соколова/Ridus // боевой робот «Уран-9»

Концерн продолжает разрастаться, включая в себя все новые оборонные предприятия, на сей раз уже весьма далекие от производства стрелкового оружия, чем собственно и известен «Калашников». По сути, сегодня это крупнейший многопрофильный холдинг, выпускающий все, от стрелкового оружия до электромобилей.

Касательно последних, мы оставим без комментариев сравнение представленного на выставке электрокара в кузове старого «ИЖа», со знаменитой «Теслой» Илона Маска. Куда больший интерес вызвал представленный «Калашниковым» легкий трехколесный электрокар (тоже «ИЖ») для полицейских нужд. В отличии от «русской Теслы», этой маленькой и юркой машинке действительно может найтись реальное применение.

© Ольга Соколова/Ridus // полицейский электромобиль

Оставим без комментариев и дальнейшее развитие проекта «Стена» — передвижного комплекса, предназначенного для борьбы с протестующими на городских улицах. Вместе с первоначальным образцом, впервые показанном еще в прошлом году, «Калашников» представил и более усовершенствованную версию, сделанную по заказу Росгвардии. Судя по зарешеченным окнам и зеркалам машины, ее предполагается применять не иначе, как в случае наступления зомби-апокалипсиса.

Мы рассказали лишь о нескольких наиболее интересных экспонатах, представленных на «Армии-2018». На самом деле их количество значительно больше и посмотреть на выставке есть на что.

Не стоит забывать и о масштабной динамической программе, где наиболее интересные машины можно увидеть на ходу и в действии.