Стали известны сроки испытаний БПЛА «Катран»

Стали известны сроки начала летных испытаний новейшего БПЛА «Катран»

Новейший беспилотник вертолетного типа «Катран» до конца года приступит к летным испытаниям, заявили в пресс-службе «Вертолетов России».

«В настоящее время беспилотник «Катран» проходит наземные испытания, которые завершатся осенью, после чего специалисты холдинга приступят к программе летных испытаний «Катрана» со сроком окончания в 2019 году», — передает ТАСС сообщение пресс-службы на «Армии-2018».

Там отметили также, что «Катран» может получить несколько комплексов вооружения.

«В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения», — сообщили в «Вертолетах России».