Ещё
Стали известны сроки испытаний БПЛА «Катран»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны сроки начала летных испытаний новейшего БПЛА «Катран» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Новейший беспилотник вертолетного типа «Катран» до конца года приступит к летным испытаниям, заявили в пресс-службе «Вертолетов России».
«В настоящее время беспилотник «Катран» проходит наземные испытания, которые завершатся осенью, после чего специалисты холдинга приступят к программе летных испытаний «Катрана» со сроком окончания в 2019 году», — передает ТАСС сообщение пресс-службы на «Армии-2018».
Там отметили также, что «Катран» может получить несколько комплексов вооружения.
«В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения», — сообщили в «Вертолетах России».
Напомним, новейший беспилотник вертолетного типа «Катран», впервые был продемонстрирован в мае на Параде Победы в Москве.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России создан боеприпас, выводящий из строя всю оптику противника В США усомнились в возможностях разрабатываемого Россией МиГ-41 Стало известно о наделении Су-57 искусственным интеллектом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи217
В деле группы Дятлова произошел новый поворот109
Мем про Агутина стал популярен в США7
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»17
Прилепин объяснил свое задержание91
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
03:56
Москвичей предупредили о приходе осенней хандры
Новости Москвы
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
00:41
Мем про Агутина стал популярен в США
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение