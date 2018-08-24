Стали известны сроки испытаний БПЛА «Катран»

Новейший беспилотник вертолетного типа «Катран» до конца года приступит к летным испытаниям, заявили в пресс-службе «Вертолетов России».
«В настоящее время беспилотник «Катран» проходит наземные испытания, которые завершатся осенью, после чего специалисты холдинга приступят к программе летных испытаний «Катрана» со сроком окончания в 2019 году», — передает ТАСС сообщение пресс-службы на «Армии-2018».
Там отметили также, что «Катран» может получить несколько комплексов вооружения.
«В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения», — сообщили в «Вертолетах России».
Напомним, новейший беспилотник вертолетного типа «Катран», впервые был продемонстрирован в мае на Параде Победы в Москве.