«Вертолеты России» подумают о модернизации Ми-14

Холдинг "Вертолёты России" готовит программу модернизации парка противолодочных вертолётов Ми-14ПЛ — единственных на сегодня российских винтокрылых машин-амфибий, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.
Предполагается, что вертолёт подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.
""Вертолеты России" прорабатывают с Минобороны РФ вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ. Окончательное решение о том, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за военным ведомством и пока еще не принято", — сказали в холдинге.
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что военное ведомство заинтересовано в возобновлении производства Ми-14.
Ми-14 (по кодификации НАТО — Haze, "Туман") — морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М. Л. Миля. В 1973–1986 годах было изготовлено 273 Ми-14.