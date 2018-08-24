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«Вертолеты России» подумают о модернизации Ми-14
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«Вертолеты России» прорабатывают вопрос о модернизации Ми-14 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг "Вертолёты России" готовит программу модернизации парка противолодочных вертолётов Ми-14ПЛ — единственных на сегодня российских винтокрылых машин-амфибий, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.
Предполагается, что вертолёт подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.
""Вертолеты России" прорабатывают с Минобороны РФ вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ. Окончательное решение о том, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за военным ведомством и пока еще не принято", — сказали в холдинге.
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что военное ведомство заинтересовано в возобновлении производства Ми-14.
Ми-14 (по кодификации НАТО — Haze, "Туман") — морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М. Л. Миля. В 1973–1986 годах было изготовлено 273 Ми-14.
В настоящий момент Ми-14 сняты с вооружения российского ВМФ, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Ещё четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.
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