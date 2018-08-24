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Су-57 наделили искусственным интеллектом
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Стало известно о наделении Су-57 искусственным интеллектом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, приближающий его к перспективным самолетам шестого поколения, заявил источник в авиапроме.
«Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.
Напомним, в июле стало известно, что на истребителе Су-57 испытывают элементы для боевого самолета шестого поколения.
В том же месяце сообщалось, что перспективный истребитель шестого поколения получит возможность автономно выполнять любые боевые задачи.
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