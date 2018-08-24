В РФ создан ослепляющий любую оптику снаряд

В России создали ослепляющий любую оптику противника снаряд

Спецбоеприпас способен подавлять оптические приборы, всю оптику противника в определенном радиусе.

России разработаны боеприпасы, которые способны поразить любую оптику противника в определенном радиусе.

«Мы проводили работу, сформировали определенный задел, были в том числе изготовлены опытные образцы спецбоеприпаса», — сообщил управляющий директор НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех) Юрий Набоков на выставке «Армия-2018».

Он отметил, что спецбоеприпас способен подавлять оптические приборы, всю оптику противника в определенном радиусе. Радиус действия снаряда управляющий директор НПО «Прибор» не назвал.

Набоков добавил, что НПО «Прибор» ждет решения Министерства обороны по этим боеприпасам. Если оборонное ведомство сочтет, что такие боеприпасы нужны, тогда работы будут в полном масштабе продолжаться.

В современном бою применяются разные оптические средства наблюдения или прицеливания: от простейших видеокамер на БПЛА и шлемах солдат до работающих в разных диапазонах оптико-локационных станций на боевых машинах.