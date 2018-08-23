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США назвали повод для новых санкций
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Покупка С-400 может спровоцировать санкции по всему миру, заявил Госдеп 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских ЗРК С-400, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400", — сказала Науэрт на брифинге.
На вопрос, могут ли быть введены санкции против других стран, помимо Турции, за покупку С-400, Науэрт ответила: "Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру".
США в прошлом грозили Турции санкциями за подобные
приобретения.
Она также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию.
"Если это так… это будет нас беспокоить. Когда союзник по НАТО, как Турция, использует С-400, это противоречит нашей политике", — сказала Науэрт.
Рособоронэкспорт приступит к выполнению контракта на поставку в Турцию комплексов С-400 в 2019 году, сообщил ранее журналистам глава компании Александр Михеев.
США объявили политику "убеждения" союзников и партнеров с тем, чтобы те отказывались от покупок российского оружия. По утверждению американских официальных лиц, им удалось предотвратить контракты на миллиарды долларов. Против тех стран, которые продолжат покупать российское оружие, США грозят применять санкции.
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