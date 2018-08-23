Что происходит с ядерными объектами КНДР

Пхеньян дернул стоп-кран? Что происходит с ракетными и ядерными объектами КНДР

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Наиболее известным и часто упоминаемым в СМИ из ракетно-ядерных объектов КНДР стал полигон Пхунгери. Официальная церемония закрытия единственного ядерного полигона республики в 190 км от границы с Россией состоялась 24 мая.

Именно на нем производились подземные испытания северокорейских ядерных зарядов. Мощность последнего, произведенного в сентябре 2017 года, по оценке южнокорейских специалистов, составила около 100 килотонн — почти в три раза больше, чем совокупная мощность американских атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Как ранее сообщали американские СМИ, полигон Пхунгери был практически непригоден для дальнейшего использования, что повлияло на решение Пхеньяна закрыть его.

Специалисты базирующегося в Вашингтоне аналитического центра 38 North (38-я параллель северной широты — неофициальное название границы между двумя корейскими государствами) между тем считают, что возобновление функционирования полигона теоретически возможно, но потребует значительных усилий и работ, которые не останутся незаметными для спутников.

Еще один объект, за которым пристально следят американские исследователи, — судостроительная верфь Синпхо, расположенная на побережье Японского моря. Как сообщала в октябре 2017 года южнокорейская газета The Dong-a Ilbo со ссылкой на данные американских разведслужб, на верфи велась работа над созданием новой дизель-электрической подводной лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ).

А в августе 2018-го эксперты 38 North заявили, что на объекте ведутся определенные строительные работы, предполагающие возможную подготовку к новой судостроительной программе.

"Значительная модернизация и расширение этого объекта в течение последних четырех лет подчеркивают его важность для программы [по разработке] запускаемых с подводной лодки баллистических ракет Севера [КНДР]", — говорится в сообщении экспертной группы.

Расширяется, по данным экспертов, и Йонбенский ядерный научно-исследовательский центр. По данным японской газеты Yomiuri Shimbun, госсекретарь США Майкл Помпео в июле обвинил Пхеньян в использовании этого центра для обогащения урана. А по данным 38 North, на территории центра продолжается работа по строительству системы охлаждения построенного в 1986 году ядерного реактора мощностью 5 МВт.

Врата в космос

Если в Йонбене и Синпхо наблюдаются строительные работы, то единственный действующий северокорейский ракетный полигон Сохэ был частично демонтирован. В частности, была снесена стальная базовая конструкция стенда для испытания ракетных двигателей и вывезены топливные резервуары.

Однако в августе каких-либо изменений в структуре расположенных рядом зданий не произошло, а видимых работ по демонтажу на испытательном стенде и стартовой площадке проведено не было.

Как рассказал журналистам 22 августа командующий американскими силами в Республике Корея (РК) генерал Винсент Брукс Сеул и Вашингтон должны продолжать давление на Пхеньян. При этом он отметил, что понимает причины беспокойства КНДР (Пхеньяну недостаточно одних гарантий безопасности от США), но республика "должна пойти на риск, чтобы пойти в правильном направлении к миру".

По данным агентства Reuters, Ким Чен Ын пообещал Дональду Трампу в ходе встречи в Сингапуре полностью уничтожить полигон Сохэ.

Одностороннее движение

Еще за несколько недель до публикации 38 North спутниковых снимков полигона Сохэ директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая рассказал ТАСС , что КДНР и США могу вернуться к конфронтации до конца текущего года.

"Северная Корея сделала очень много, хотя этого никто не ожидал. Это касается подрыва ядерного полигона в Пхунгери, разрушение некоторых объектов на ракетном испытательном полигоне Сохэ, возврата останков американских военнослужащих, прекращение антиамериканской риторики в северокорейской прессе. В то же самое время США не сделали практически ничего", — пояснил Толорая.

Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов . Однако он не исключает, что замедление демонтажа Сохэ могло произойти и по техническим причинам.

"Поскольку мы не знаем деталей, обе версии равновелики. Однако если считать это посылом США, то он укладывается в заявления МИД КНДР и ряд статей в северокорейской прессе, которые сводятся к тому, что Пхеньян свои обещания выполняет, а американцы — скорее нет", — рассказал Асмолов.