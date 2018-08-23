Украинский танк заглох, не доехав до репетиции военного парада 

Во время репетиции в честь Дня независимости Украины произошла казусная сиуация. Один их главных участников парада — танк так и не доехал до места, где проходила репетиция. Боевая машина задымилась и заглохла на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола.
На месте танк простоял около двух часов. Очевидцы рассказывают, что из машины шел дым. В итоге танк самостоятельно так и не тронулся с места. Его эвакуировали на «КрАЗ» и увезли в неизвестном направлении, пишет tsargrad.tv.
Ранее сообщалось, что депутат Украины Олег Барна рассказал о проведении 24 августа военного парада в Киеве, посвященного Дню независимости. Он отметил, что будет продемонстрирована лучшая военная техника, Украине есть чем гордиться, поэтому боеспособность армии должна вызвать землетрясение в Кремле.
Фото: pixabay.com