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Украинский танк заглох, не доехав до репетиции военного парада
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Украинский танк заглох, не доехав до репетиции военного парада 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время репетиции в честь Дня независимости Украины произошла казусная сиуация. Один их главных участников парада — танк так и не доехал до места, где проходила репетиция. Боевая машина задымилась и заглохла на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола.
На месте танк простоял около двух часов. Очевидцы рассказывают, что из машины шел дым. В итоге танк самостоятельно так и не тронулся с места. Его эвакуировали на «КрАЗ» и увезли в неизвестном направлении, пишет tsargrad.tv.
Ранее сообщалось, что депутат Украины Олег Барна рассказал о проведении 24 августа военного парада в Киеве, посвященного Дню независимости. Он отметил, что будет продемонстрирована лучшая военная техника, Украине есть чем гордиться, поэтому боеспособность армии должна вызвать землетрясение в Кремле.
Фото: pixabay.com
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