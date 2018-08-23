«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума

«Армия-2018»: в Кубинке представлено новейшее вооружение России

В экспозиции «Армия России — завтра» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники российской армии, среди которых — танк Т-14 «Армата», бронемашина Т-15 с новым боевым модулем «Кинжал», САУ «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и другие. На что обратить внимание, — в подборке «Газеты.Ru»

В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке в ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые был проведен показательный бой модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитной установки ЗУ-23М «Спарка» и сверхлегкой ударной машины багги «Эскадрон». По мнению экспертов, наибольшего внимания заслуживают следующие образцы вооружения и военной техники, продемонстрированные в экспозиции «Армия России — завтра».

Танк Т-14 «Армата»

Несмотря на то что военное ведомство не торопится закупать эту перспективную боевую бронированную машину, специалисты очень высоко оценивают боевые возможности «Арматы». Считается, что новейшая российская платформа по своим техническим характеристикам на 15-30% превосходит аналогичные образцы бронетанкового вооружения зарубежных стран.

Причем конструкторы уже заявили о готовности установить на «Армату» 152-мм танковую пушку повышенной дульной энергии. Технический задел для этого на предприятии-разработчике имеется.

О необходимости подобного шага ранее писала «Газета.Ru».

Танки Т-14 «Армата» впервые в истории мирового танкостроения получили необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Кроме высочайшей степени пассивной и активной броневой защиты, они отличаются большой подвижностью, проходимостью и огневой мощью.

К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сто таких машин.

Однако за рубежом, надо отметить, особого ужаса перед «Арматой» не испытывают. Там форсированными темпами разрабатываются танковые пушки калибра 140 мм, которые, как полагают специалисты НАТО, справятся с «Арматой». Проведенные испытания показали, что новые 140-мм боеприпасы в состоянии пробивать стальную броню толщиной до 1000 мм. Танковые пушки калибра 140-мм создают в Швейцарии (компания RUAG), в США (пушка XM291), в Германии (фирма «Рейнметалл»).

БТР «Бумеранг»

«Бумеранг» — перспективная колесная платформа средней весовой категории, разрабатываемая ООО «Военно-промышленная компания» . Впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году.

Как ранее рассказывал «Газете.Ru» генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий , «мы в установленные сроки выдадим эти машины заказчику. Там очень много новых изделий — о деталях говорить не могу. Но заказчик получит машину ровно с теми характеристиками, которые им были даны в техническом задании».

По его словам,

все характеристики «Бумеранга» по сравнению с другими боевыми бронированными машинами повышены в разы, расположение бойцов в этом БТР более удобное, есть кормовая аппарель с гидравлическими приводом, многослойная комбинированная броня.

«Бумеранг», утверждает Александр Красовицкий, — машина другого класса. Она как «умный дом» — может сама подъехать, сама выполнить задачу, а человек просто будет комфортно ощущать себя внутри и получать удовольствие от своей работы.

ЗРК «Бук-М3»

ЗРК «Бук-M3» — зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самого широкого спектра аэродинамических целей и тактическими баллистическими ракетами.

По словам собеседника издания,

в «Бук-М3» резко расширена зона поражения, увеличена помехозащищенность, возросло количество зенитных управляемых ракет на самоходных огневых установках и ЗУР заключены в транспортно-пусковые контейнеры, что улучшает возможности их сохранности и технического обслуживания.

На автономной самоходной огневой установке теперь размещено шесть ракет вместо четырех, а на пусковой установке 9А316М устанавливается двенадцать транспортно-пусковых контейнеров, напоминает Макиенко.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» принят на вооружение в 2016 году.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО»

Впервые о существовании зенитной самоходной установки 2С38 «Деривация-ПВО» было объявлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Проект «Деривация-ПВО» предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3 и специального боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой.

Новый самоходный зенитный артиллерийский комплекс обладает набором пассивных средств наблюдения и обнаружения целей. При этом СЗАК может с высокой вероятностью поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты вероятного противника. Помимо всего прочего, «Деривация-ПВО» обладает возможностью ведения огня по наземным целям.

СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО» оснащен средствами обнаружения и сопровождения пассивного типа. В этом качестве используется оптико-электронная система обнаружения и прицеливания разработки ОАО «Пеленг» ( Минск ).

Основным оружием СЗАК 2С38 является новейшая 57-мм автоматическая пушка. Орудие должно работать в связке с системой управления огнем, построенной с использованием ОЭС ОП. Боекомплект будет состоять из 148 снарядов с автоматической подачей к орудию.

Углы наведения боевого модуля по горизонтали составляют 360°, а по вертикали от -5° до +75°.

57-мм пушка обладает технической скорострельностью 120 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение нового боевого модуля — пулемет и дымовые гранатометы. Боевой модуль для ЗСУ «Деривация-ПВО» выполнен необитаемым.

БМП «Курганец-25»

«Курганец-25» — перспективная средняя гусеничная платформа, разрабатываемая концерном «Тракторные заводы» . Она должна заменить БМП и МТ-ЛБ, использующиеся сейчас в механизированных бригадах. Ее отличительной чертой является непривычно высокий профиль. По этим причинам некоторые военные называют эту бронированную боевую машину «мечтой гранатометчика».

«Курганец-25» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматическим орудием 2А42 и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Современная СУО предполагает использование боеприпасов с запрограммированным дистанционным подрывом. В будущем возможна установка модулей с 57-мм пушками.

Помимо этого, «Курганец-25» дополнительно комплектуется четырьмя пусковыми установками ПТРК «Корнет».

Виктор Мураховский. Несмотря на очевидные достоинства «Курганца», пока принято решение не развертывать масштабное серийное производство этой перспективной боевой машины, ранее сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

Причем это решение принято не только в отношении БМП «Курганец-25», напоминает собеседник издания, но и в отношении всего модельного ряда отечественной бронетехники нового поколения, включая Т-14 «Армата», БТР «Бумеранг» и даже ряда артиллерийских систем и систем залпового огня.

По большому счету, это правильное решение, полагает Виктор Мураховский. Во-первых, расходы на перевооружение Сухопутных войск в новой государственной программе вооружений существенно урезаны. Во-вторых, гипотетические противники в настоящее время не проводят перевооружение своих танковых войск на бронетехнику нового поколения. В-третьих, в настоящее время Сухопутным войскам России для вновь развертываемых частей требуется немало техники, причем техники отработанной и проверенной в боевых условиях, с освоенным серийным производством.