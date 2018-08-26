Россиянам отказали в праве потрогать «Армату»

Гостям форума «Армия-2018» не дали возможности приблизиться к танку Т-14 «Армата». Об этом посетители мероприятия в Кубинке рассказали радиостанции «Говорит Москва»

По их словам, боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают. Хотя к другим экспонатам выставки доступ открыт.

Получить комментарии организаторов радиостанции не удалось.

О том, что гости форума смогут беспрепятственно приближаться к «Армате», писали СМИ, анонсировавшие «Армию-2018». Например, подобная информация содержится в материале агентства ТАСС , посвященном открытию выставки. Об этом же сообщал телеканал «Звезда»

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа, основные мероприятия проходят в Подмосковье : в парке «Патриот», на полигоне Алабино и в Кубинке.