Ещё
Россиянам отказали в праве потрогать «Армату»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам отказали в праве потрогать «Армату» 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Гостям форума «Армия-2018» не дали возможности приблизиться к танку Т-14 «Армата». Об этом посетители мероприятия в Кубинке рассказали радиостанции «Говорит Москва».
По их словам, боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают. Хотя к другим экспонатам выставки доступ открыт.
Получить комментарии организаторов радиостанции не удалось.
О том, что гости форума смогут беспрепятственно приближаться к «Армате», писали СМИ, анонсировавшие «Армию-2018». Например, подобная информация содержится в материале агентства ТАСС, посвященном открытию выставки. Об этом же сообщал телеканал «Звезда».
Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа, основные мероприятия проходят в Подмосковье: в парке «Патриот», на полигоне Алабино и в Кубинке.
Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 первый раз был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»109
Познер назвал главную проблему России286
Яростный борец с Россией: как умер Маккейн480
Ротару увезли в реанимацию131
Фото с упавшим Малаховым взорвало Cеть66
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение