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США заявили об остановке КНДР демонтажа полигона
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США утверждают, что КНДР остановила демонтаж ракетного полигона 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
КНДР приостановила работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщил американо-южнокорейский вебсайт 38 North, специализирующийся на отслеживании действий Северной Кореи.
Экспертами портала на основе анализа спутниковых фотоснимков сделан вывод о том, что работы по демонтажу усиленно шли в июле и начале августа, но уже с третьего числа новой активности нет, сообщает "Интерфакс".
Испытательный полигон Сохэ находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене.
Пхеньян добивается скорейшего смягчения американских санкций, отмечая, что уже сделал ряд шагов, которые свидетельствуют о его готовности выполнять обязательства. Пхеньян также настаивает на том, что ядерному разоружению должно предшествовать подписание мирного договора с США.
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