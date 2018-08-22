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Запущенная в Эстонию ракета могла повредить России
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Иванов: ошибочно выпущенная ракета в Эстонии могла нанести вред России 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов допустил, что ошибочно выпущенная в Эстонии ракета в случае попадания на территорию России могла бы нанести ущерб ее экологии.
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"Ракета, которая в Эстонии была по ошибке выпущена с испанского истребителя, она могла к нам попасть, и тогда бы нанесла ущерб экологии", — сказал Иванов журналистам.
Как сообщалось ранее, истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, 7 августа во время тренировочного полета на высоте шесть километров по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AIM-120 AMRAAM с радиусом полета до 100 километров.
Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю. AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Они производятся в США с 1991 года. Эффективная дальность полета 19 км. Скорость полета 4900 км в час.
Это ракеты типа "выстрелил и забыл" ("fire and forget"). Стоимость одной ракеты 300 — 400 тысяч долларов. Стоимость ракеты новейшей модификации достигает 1,7 миллиона долларов. Ракеты типа AMRAAM находятся на вооружении 37 стран.
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