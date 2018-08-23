Рассекречены фотографии подбитых немецких танков на Курской дуге

Особый интерес для любителей военной истории представляет фотоальбом «Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 05 по 31 июля 1943 года». На снимках, сделанных офицерами оперативного отдела Центрального фронта, показаны ранее не публиковавшиеся в открытой печати снимки подбитых немецких танков, самоходных орудий, минометов и артиллерийских батарей.

Любопытно, что впервые публикуются фотографии захваченных немцами советских Т-34, которые они использовали в боях против Красной армии на Курской дуге. В советских документах они тактично названы «средними танками».

Из обнародованных бумаг также следует, что часть приказов советского командования была нацелена на укрепление морального духа красноармейцев и борьбы с «танкобоязнью».

"Новые танки Т-VI рассчитаны на паникеров и трусов, чтобы дезорганизовать подразделения и части. Мужественным и стойким артиллеристам, бронебойщикам и пехотинцам, в совершенстве овладевшим своим грозным оружием, не страшны танки противника каким бы именем кровожадных зверей их не называли", — говорится в приказе войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года.

В реальности положение дел было гораздо серьезней. Вот что написано в отчете бронетанковых и механизированных войск Центрального фронта о боевых действиях на Курской дуге: «Огонь в лоб, открытый из наших танков по танкам Т-VI, результата не дал, так как бронебойные снаряды лобовую броню тяжелых немецких танков не пробивали. Пользуясь своим преимуществом, танки „Тигр“ продолжали двигаться вперед и расстреливали танки 107-й танковой бригады прямой наводкой… В проведенном бою 107-я танковая бригада уничтожила 30 танков противника, из них 4 танка Т-VI „Тигр“. За это время бригада понесла потери: сожжено Т-34 (средний танк) -21 шт, Т-70 (легкий танк) — 14 шт, подбито Т-34 — 5 шт, Т-70 — 1 шт, застряло в болоте и впоследствии уничтожено противником: Т-34 — 2 шт, Т-70 -1 шт».