ИС-2: как проявил себя в бою самый мощный советский танк Великой Отечественной 

Тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин второй») имел наиболее мощное вооружение и бронирование среди всех советских танков, принявших участие в боях Великой Отечественной войны. По вооружению он превосходил любой вид танков Второй мировой войны, за исключением советского же КВ-2. ИС-2 стал одним из символов Победы.
История создания
Перед началом Великой Отечественной войны Красная армия имела качественное преимущество в материальной части бронетанковых войск над вермахтом. На вооружении у неё были мощные средние танки Т-34 и тяжёлые танки «Клим Ворошилов» КВ-1 и КВ-2, аналогов которых у немцев в то время не было. Германские военные специалисты начали усиливать броню и вооружение танков T-III и T-IV. В августе 1942 года на Восточном фронте появился немецкий тяжёлый танк T-VI «Тигр». Своим 88-мм орудием он пробивал броню любого советского танка. Летом 1943 года немцы начали использовать новый средний танк T-V «Пантера», который по вооружению и бронированию превосходил советский Т-34. Советским войскам, в свою очередь, потребовались новые, более мощные и совершенные танки. Одним из путей такого усиления стало дальнейшее совершенствование основного боевого танка Т-34. С декабря 1943 года на него стали устанавливать 85-мм орудие, аналогичное по своим характеристикам немецкой 88-мм пушке. Промежуточными ступенями на пути создания ИС-2 стали тяжёлые танки КВ-85 и ИС-1, ограниченными сериями выпускавшиеся в 1943 году. Испытания показали недостаточность устанавливавшейся на них 85-мм пушки для успешной борьбы с новыми немецкими танками, и тогда же было принято решение вооружать ИС 122-мм орудием. Так в декабре 1943 года появился на свет ИС-2.
Достоинства и недостатки
122-мм пушка оказалась достаточным средством для того, чтобы успешно вести борьбу на разных дистанциях не только с «Тиграми» и «Пантерами», но и с появившейся у немцев с августа 1944 года модификацией «Тигра» «Королевский тигр» с усиленным бронированием. Хотя в ИС-2 не удалось совместить мощь вооружения и бронирования с высокой скоростью передвижения, и танк получился тяжёлым, всё-таки его проходимость была качественно выше, чем у немецких тяжёлых танков. Для сравнения: при массе в 46 тонн ИС-2 был существенно легче не только «Королевского тигра» (70 тонн), но и обычного «Тигра» (57 тонн), и примерно равен «Пантере» (45 тонн). Высокими достоинствами и надёжностью отличалась и ходовая часть ИС-2. Генерал вермахта Ф. Меллентин, подробно проанализировавший действия бронетанковых войск во время Второй мировой, отмечал, что вообще «русские конструкторы танков хорошо знали своё дело. Они сосредоточили всё внимание на главном: мощи танковой пушки, броневой защите и проходимости. Во время войны их система подвески была намного лучше, чем в немецких танках и в танках западных держав». Главным недостатком ИС-2 была низкая скорострельность 122-мм пушки (максимум 3 выстрела в минуту) из-за её раздельного заряжания. Боекомплект танка также был незначителен: 28 снарядов. Уступал ИС-2 средним танкам в маневренности: максимальная скорость 40 км/ч при 50 км/ч у «Пантер» и 55 км/ч у Т-34-85. По этим причинам ИС-2 не были ударной силой при прорыве вражеской обороны, а использовались главным образом для отражения фланговых контратак противника.
Боевое использование
Тот же Меллентин признавался, что ИС-2 «причинили много неприятностей нашим „тиграм“». Боевое крещение ИС-2 состоялось в апреле 1944 года при отражении немецкого контрнаступления под Тернополем. Летопись боёв с использованием ИС-2 полна эпизодов, когда эти танки наносили крупный урон превосходящим бронетанковым силам противника, неся при этом значительно меньшие потери. Появление у немцев «Королевских тигров» в боях на Сандомирском плацдарме в августе 1944 года не внесло существенных изменений в расстановку сил. Известен случай, когда гвардейский тяжёлый танковый полк, отражая немецкий контрудар, уничтожил шесть «Королевских тигров», потеряв лишь три своих ИС. Важную огневую поддержку ИС-2 оказывали советским войскам во время уличных боёв за Будапешт и Берлин. Правда, в городе тяжёлые танки оказывались весьма уязвимыми для «фаустпатронов» противника. В 1943-1945 гг. советская военная промышленность выпустила, по разным данным, от 3385 до 3750 танков ИС-2. Для сравнения: военная промышленность Германии подконтрольной рейху Европы произвела всего 1355 «Тигров» и 487 «Королевских тигров».
Послевоенная судьба
Танки семейства ИС продолжали совершенствоваться. Ещё до конца войны был запущен в серийное производство новый танк ИС-3. Он не успел принять участие в боях в Европе, но, по некоторым данным, несколько единиц этого танка участвовали в японской кампании в августе 1945 года. ИС-3 отличался более рациональной формой башни и лобовой части. Впоследствии много таких машин было поставлено в Египет, где они в 1967 году были все уничтожены американскими М48, так как к тому времени изрядно устарели морально. Дальнейшим развитием серии стал ИС-4, ограниченно выпускавшийся в СССР в 1947-1949 гг. Его производство было прекращено из-за выявленных дефектов ходовой части. Последним танком семейства стал ИС-7, но работы над ним не пошли дальше нескольких опытных экземпляров. Советская армия пошла по пути других армий мира — создание одного основного боевого танка вместо нескольких типов. Таким образом, ИС-2 оказался не только самым удачным тяжёлым танком Второй мировой, но и последним удачным танком такого типа, принявшим участие в боях. Что касается самого ИС-2, то он ещё долго стоял на вооружении Советской армии. В 1957 году он прошёл существенную модернизацию, заключавшуюся в замене двигателя и многих элементов ходовой части и конструкции. ИС-2 поставлялся в Северную Корею и Китай, где принял участие в Корейской войне 1950-1953 гг. Есть неподтверждённые данные о том, что несколько этих танков были перепоставлены Китаем в Северный Вьетнам, где они принимали участие в отражении американской агрессии в конце 1960-х гг. Ещё несколько танков были поставлены на Кубу для отражения ожидавшегося американского вторжения. В Советском Союзе танки ИС-2, несмотря на то, что уступали по характеристикам новым основным боевым танкам любого вероятного противника, также нашли применение. На границе с Китаем многие из них были переоборудованы в неподвижные броневые огневые точки. Бывали ИС-2 задействованы и в военных маневрах вплоть до 1980-х годов. Часть танков, как и массовых танков периода войны Т-34-85, долго находилась в стратегическом резерве. Только в 1995 году ИС-2 были окончательно сняты с вооружения Российской армии и порезаны на металл, за исключением нескольких музейных и мемориальных экземпляров.