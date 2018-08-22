ИС-2: как проявил себя в бою самый мощный советский танк Великой Отечественной

Тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин второй») имел наиболее мощное вооружение и бронирование среди всех советских танков, принявших участие в боях Великой Отечественной войны. По вооружению он превосходил любой вид танков Второй мировой войны, за исключением советского же КВ-2. ИС-2 стал одним из символов Победы.

История создания

Перед началом Великой Отечественной войны Красная армия имела качественное преимущество в материальной части бронетанковых войск над вермахтом. На вооружении у неё были мощные средние танки Т-34 и тяжёлые танки «Клим Ворошилов» КВ-1 и КВ-2, аналогов которых у немцев в то время не было. Германские военные специалисты начали усиливать броню и вооружение танков T-III и T-IV. В августе 1942 года на Восточном фронте появился немецкий тяжёлый танк T-VI «Тигр». Своим 88-мм орудием он пробивал броню любого советского танка. Летом 1943 года немцы начали использовать новый средний танк T-V «Пантера», который по вооружению и бронированию превосходил советский Т-34. Советским войскам, в свою очередь, потребовались новые, более мощные и совершенные танки. Одним из путей такого усиления стало дальнейшее совершенствование основного боевого танка Т-34. С декабря 1943 года на него стали устанавливать 85-мм орудие, аналогичное по своим характеристикам немецкой 88-мм пушке. Промежуточными ступенями на пути создания ИС-2 стали тяжёлые танки КВ-85 и ИС-1, ограниченными сериями выпускавшиеся в 1943 году. Испытания показали недостаточность устанавливавшейся на них 85-мм пушки для успешной борьбы с новыми немецкими танками, и тогда же было принято решение вооружать ИС 122-мм орудием. Так в декабре 1943 года появился на свет ИС-2.

Достоинства и недостатки

122-мм пушка оказалась достаточным средством для того, чтобы успешно вести борьбу на разных дистанциях не только с «Тиграми» и «Пантерами», но и с появившейся у немцев с августа 1944 года модификацией «Тигра» «Королевский тигр» с усиленным бронированием. Хотя в ИС-2 не удалось совместить мощь вооружения и бронирования с высокой скоростью передвижения, и танк получился тяжёлым, всё-таки его проходимость была качественно выше, чем у немецких тяжёлых танков. Для сравнения: при массе в 46 тонн ИС-2 был существенно легче не только «Королевского тигра» (70 тонн), но и обычного «Тигра» (57 тонн), и примерно равен «Пантере» (45 тонн). Высокими достоинствами и надёжностью отличалась и ходовая часть ИС-2. Генерал вермахта Ф. Меллентин, подробно проанализировавший действия бронетанковых войск во время Второй мировой, отмечал, что вообще «русские конструкторы танков хорошо знали своё дело. Они сосредоточили всё внимание на главном: мощи танковой пушки, броневой защите и проходимости. Во время войны их система подвески была намного лучше, чем в немецких танках и в танках западных держав». Главным недостатком ИС-2 была низкая скорострельность 122-мм пушки (максимум 3 выстрела в минуту) из-за её раздельного заряжания. Боекомплект танка также был незначителен: 28 снарядов. Уступал ИС-2 средним танкам в маневренности: максимальная скорость 40 км/ч при 50 км/ч у «Пантер» и 55 км/ч у Т-34-85. По этим причинам ИС-2 не были ударной силой при прорыве вражеской обороны, а использовались главным образом для отражения фланговых контратак противника.

Боевое использование

Тот же Меллентин признавался, что ИС-2 «причинили много неприятностей нашим „тиграм“». Боевое крещение ИС-2 состоялось в апреле 1944 года при отражении немецкого контрнаступления под Тернополем . Летопись боёв с использованием ИС-2 полна эпизодов, когда эти танки наносили крупный урон превосходящим бронетанковым силам противника, неся при этом значительно меньшие потери. Появление у немцев «Королевских тигров» в боях на Сандомирском плацдарме в августе 1944 года не внесло существенных изменений в расстановку сил. Известен случай, когда гвардейский тяжёлый танковый полк, отражая немецкий контрудар, уничтожил шесть «Королевских тигров», потеряв лишь три своих ИС. Важную огневую поддержку ИС-2 оказывали советским войскам во время уличных боёв за Будапешт и Берлин. Правда, в городе тяжёлые танки оказывались весьма уязвимыми для «фаустпатронов» противника. В 1943-1945 гг. советская военная промышленность выпустила, по разным данным, от 3385 до 3750 танков ИС-2. Для сравнения: военная промышленность Германии подконтрольной рейху Европы произвела всего 1355 «Тигров» и 487 «Королевских тигров».

Послевоенная судьба