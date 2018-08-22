РФ разрабатывает новое поколение противолодочного оружия

Россия разрабатывает новое поколение противолодочного оружия

"Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", — сказал он.

Противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном и подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте в мелководных и глубоководных районах моря. Дальность обнаружения цели — до 450 метров.

Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона— 2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.