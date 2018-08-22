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РФ разрабатывает новое поколение противолодочного оружия
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Россия разрабатывает новое поколение противолодочного оружия 

РИА Новости 1 час назад
Новые образцы противолодочного оружия разрабатываются в России, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
"Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", — сказал он.
Противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном и подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте в мелководных и глубоководных районах моря. Дальность обнаружения цели — до 450 метров.
Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона— 2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.
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