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«Армате» предрекли колоссальный спрос
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«Армате» предрекли колоссальный спрос 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Танк Т-14 «Армата» и военная техника, создающаяся на одноименной платформе, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» заявил вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводит РИА Новости.
«Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший», — сказал Борисов.
По его словам, подобная техника превосходит зарубежную. «Современные платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг", "Коалиция" по своим техническим характеристикам на 15-20-30 процентов превосходят всех своих "одноклассников", то есть аналогичные образцы зарубежных стран», — заявил вице-премьер.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сто таких машин.
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