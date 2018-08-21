«Армате» предрекли колоссальный спрос

Танк Т-14 «Армата» и военная техника, создающаяся на одноименной платформе, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» заявил вице-премьер Юрий Борисов . Его слова приводит РИА Новости

«Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший», — сказал Борисов.

По его словам, подобная техника превосходит зарубежную. «Современные платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг", "Коалиция" по своим техническим характеристикам на 15-20-30 процентов превосходят всех своих "одноклассников", то есть аналогичные образцы зарубежных стран», — заявил вице-премьер.