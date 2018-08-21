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Раскрыто местонахождение российской ядерной ракеты
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В США раскрыли местонахождение российской ядерной ракеты 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море. об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки.
В докладе разведывательных служб говорится, что российская сторона планирует задействовать в операции по возвращению ракеты три судна. Дата начала операции не уточняется.
В докладе не упоминается о каких-либо рисках для окружающей среды, связанных с повреждением ядерного двигателя. Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания ракет. Сообщается, что самый длительный полет проходил больше двух минут.
В марте в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые анонсировал крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник». По его словам, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».
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