Новейший гранатомет «Балкан» завершил испытания

Новейший гранатомет «Балкан» завершил госиспытания

«Госиспытания завершены, получена литера О1, сейчас идет войсковая эксплуатация», — сказал Лепин, передает РИА «Новости».

Среди отличительных особенностей гранатомета АГС-40 «Балкан» отмечается повышенная по сравнению с АГС-17 дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В гранатомете используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит «Балкан» 32-33 килограмма.

Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями или непрерывно. Выстрелы подаются из коробки на 20 гранат, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись по настильной и навесной траекториям.

В июле российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан».