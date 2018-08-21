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Новейший гранатомет «Балкан» завершил испытания
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Новейший гранатомет «Балкан» завершил госиспытания 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что гранатомет «Балкан» прошел государственные испытания.
«Госиспытания завершены, получена литера О1, сейчас идет войсковая эксплуатация», — сказал Лепин, передает РИА «Новости».
Среди отличительных особенностей гранатомета АГС-40 «Балкан» отмечается повышенная по сравнению с АГС-17 дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В гранатомете используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит «Балкан» 32-33 килограмма.
Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями или непрерывно. Выстрелы подаются из коробки на 20 гранат, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись по настильной и навесной траекториям.
В июле российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан».
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