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В США признали «Армату» бесполезной
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В США признали «Армату» бесполезной 

Lenta.ru 39 минут назад
Несмотря на то, что Россия, демонстрируя возможности на международном форуме «Армия-2018», постепенно начинает принимать на вооружение новую технику, «принципиально ничего не изменилось», пишет в The National Interest эксперт Дэйв Маджумдар.
По его мнению, поскольку российские военные начнут получать новую технику, в частности танки Т-14 «Армата» и T-90M, в «небольшом количестве», основой сил останется T-72Б3 и другие «обновленные версии существующих машин».
«России не нужно огромное количество машин, таких как "Армата", чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве», — считает Маджумдар.
Также американское издание признает, что производительность модернизированного T-90M существенно превышает таковую у оригинального T-90A, который в настоящее время используется Сухопутными войсками России.
В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке танка Т-14 «Армата», окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.
К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».
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