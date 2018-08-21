Вертолет Ми-28НЭ получил дальнобойные ракеты и беспилотники

форума "Армия-2018" . Модернизированный с учетом опыта боевых действий в Сирии ударный вертолет Ми-28НЭ получил новое дальнобойное ракетное оружие и возможность управлять беспилотниками. Машина также может быть вооружена 500-килограммовыми авиабомбами. Презентация вертолета прошла на статической экспозиции международного

— "Ночной охотник" оснащен новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров", — сообщили в холдинге "Вертолеты России".

Модернизированный Ми-28НЭ также получил управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов.

Экипаж экспортной версии вертолета теперь может взаимодействовать в полете с беспилотниками и управлять дронами дистанционно. Для этой цели Ми-28ЭН оснастили специальными средствами связи. Модернизация также коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата. Повысилась крейсерская скорость вертолета и расширились возможности по выполнению в полете фигур сложного пилотажа.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, проведенные работы по модернизации значительно расширили возможности Ми-28НЭ и открыли новые перспективы для экспортных поставок.

Отметим, что главным преимущество ударного вертолета "Ночной охотник" является усиленная бронезащита кабины экипажа и основных узлов машины. В результате чего повысилась устойчивость машины к боевым повреждениям. Вертолет оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.