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На «Армии-2018» покажут более 150 образцов оружия
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На форуме «Армия-2018» в Приморье покажут более 150 образцов оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 150 образцов вооружения и военной техники покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Более 150 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" во Владивостоке, который пройдет в период с 24 по 26 августа на шести площадках в столице Приморья", — сообщил Воскресенский.
На причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной можно будет увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику и современное стрелковое вооружение.
Образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ покажут на аэродроме Центральная Угловая. Там же будут истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация и современные зенитно-ракетные комплексы.
В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" планируется развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там выставят танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80 и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Рубеж".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером международного научно-технического форума "Армия-2018".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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